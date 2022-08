Ferrari, Leclerc e l'aneddoto sulla prima volta in Ferrari: "Mi sembrava la Fabbrica di Cioccolato"

09-08-2022 21:37

Charles Leclerc parla della prima volta che ha ‘incontrato’ la Ferrari.

“Avevo 11-12 anni – racconta ‘Il Predestinato’ in un’intervista a GQ -, venni accompagnato da un amico di famiglia che lavorava lì. Così rimasi seduto nel parcheggio per due ore e intanto cercavo di immaginare come fosse l’interno della sede”. Il pilota monegasco svela poi il paragone che gli venne in mente: “Mi figuravo di ammirare una struttura simile a quella vista in Charlie e la Fabbrica di Cioccolato. Con gli Umpa Lumpa che scorrazzavano in giro”.

In questi giorni Leclerc sta trascorrendo le vacanze, insieme alla fidanzata Charlotte, a bordo del nuovo yacht: Sedici – ossia il suo numero di gara – ed è un Riva. Tornerà in pista il 28 agosto a Spa Francorchamps, poi il 4 settembre in Olanda e infine l’11 settembre a Monza. Oggi Leclerc deve recuperare 80 punti a Max Verstappen mentre il Cavallino deve colmare un gap di 97 con la Red Bull.