Ferrari, Leclerc: "Non siamo stati bravi la domenica"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che ha concluso il campionato in seconda posizione nella classifica piloti, ha rilasciato un’intervista ai tedeschi di ‘Auto Motor und Sport’. Il monegasco ha analizzato la stagione da poco terminata, sottolineando cosa non è andato. Dopo un ottimo inizio infatti, il Cavallino ha perso diversi punti la domenica, molto spesso per errori banali.

Charles Leclerc ha specificato quale è stata la problematica registrata nel corso della stagione dalla scuderia di Maranello: “La Red Bull è davvero forte sui rettilinei. All’inizio della stagione siamo riusciti a recuperare il deficit perché eravamo più veloci in curva. Poi hanno fatto un passo in avanti e sono stati semplicemente più veloci di noi in generale” ha spiegato il monegasco della Ferrari.

“Usura delle gomme? Non credo che sia stato il problema più – continua il pilota Ferrari -. Non siamo stati abbastanza bravi da fare delle gare perfette la domenica, ad esempio in termini di strategia. A volte ci siamo messi in situazioni non ottimali che ci hanno costretto a fare stint lunghi con una sola gomma. Dobbiamo lavorare per migliorare la nostra prestazione nelle domeniche di gara. Se guardo all’intera stagione, penso che abbiamo avuto le prestazioni per lottare per il titolo. Però non l’abbiamo fatto”, ha concluso Leclerc.