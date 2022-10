Ferrari, Mekies: "Potevamo fare doppietta"

01-10-2022 17:55

Il direttore sportivo della Ferrari Mekies ha commentato con un pizzico di rammarico le qualifiche di Singapore, nonostante la pole di Leclerc: “La qualifica era complicata per via delle condizioni della pista e per le scelte che abbiamo dovuto fare con la dinamica pilota-squadra. Avendo avuto questi risultati, senza dubbio avremmo potuto puntare anche a essere primo e secondo in griglia di partenza, ma questo fa parte del gioco. C’è da dire che questo sabato è stato difficile per tutti, è un risultato importante per la squadra e per la fiducia dei piloti”.

“Erano qualifiche complicate da gestire, ma l’abbiamo fatto bene. Di positivo c’è che la macchina è di nuovo competitiva e lo sono stati anche i nostri due piloti. Questo è importante su una pista particolare dopo un weekend delicato per tutti”.