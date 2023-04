Ferrari, per Leclerc va tutto male: duro sfogo social contro i tifosi

Sui social, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è sfogato duramente contro i tifosi, chiedendo un po' di privacy in questo momento non certo semplice.

09-04-2023 18:48

Va tutto storto a Charles Leclerc in questo inizio di stagione in F1. Il pilota della Ferrari non ha certamente iniziato nel migliore dei modi: un settimo posto e due ritiri nelle prime tre gare, appena 6 i punti conquistati e già un pesante -63 dal leader e campione del mondo in carica Max Verstappen. Il titolo sembra infatti già lontanissimo.

Ferrari, lo sfogo social di Leclerc

Ma non è tutto, dopo giorni difficili Charles Leclerc ha sbottato su Instagram, rivolgendosi ai tifosi Ferrari con un messaggio chiaro sul proprio profilo: “Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia“.

Leclerc è contento dell’amore che i tifosi gli dimostrano nonostante le tante difficoltà e garantisce: “Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa – prosegue su Instagram -. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti”.

Ferrari, Leclerc non è sereno

Insomma, oltre al danno anche la beffa. Già perché magari con un inizio di stagione diverso tutto questo amore avrebbe caricato maggiormente il monegasco, che invece evidentemente preferisce un po’ di solitudine per concentrarsi e ricaricare le pile. Decisamente lo sfogo sui social dimostra come lo stato mentale non sia dei migliori.

Il tempo per recuperare punti non manca di certo, ma la supremazia delle Red Bull e di altre scuderie sulla Ferrari è apparsa evidente nelle prime tre gare ed è difficile pensare a una rimonta. Tutto però può accadere, come ha dimostrato ad esempio Bagnaia lo scorso anno con la sua Ducati, ma innanzitutto Leclerc deve tornare a essere sereno e i tifosi devono perciò dargli una mano.