Formula 1, Ferrari: arrivano nuove voci su Lewis Hamilton

Il pilota britannico coltiva ancora l'ambizione di guidare la Rossa, secondo l'ex driver Martin Brundle

07-04-2023 18:31

Lewis Hamilton spera ancora di guidare un giorno la Ferrari: la voce è tornata a girare nelle ultime ore nel paddock della Formula 1. Il sette volte campione del mondo è in scadenza di contratto con la Mercedes e a breve dovrà decidere cosa fare a partire dalla prossima stagione.

Nonostante l’età non più verde di 38 anni, il pilota britannico non pensa affatto al ritiro e sta riflettendo se proseguire con la scuderia tedesca o provare un’ultima avventura prima di chiudere definitivamente la sua carriera.



F1, Hamilton: resiste la tentazione Ferrari

“Ci deve essere una parte di Lewis che dice: ‘Mi piacerebbe andare alla Ferrari e fare come Michael Schumacher: trasformarla in una squadra vincente. Se non riesco a vincere il mio ottavo o nono titolo, perché non vado a divertirmi lì?'”, sono le parole dell’ex pilota Martin Brundle, che conosce bene il dirver anglocaraibico.

“Sono sicuro che ha questi pensieri per la testa, e ne parlerà con suo padre e con il suo manager per decidere cosa fare“.

F1, “Hamilton valuta l’addio alla Mercedes”

Dopo anni di dominio, per la seconda stagione consecutiva la Mercedes ha sbagliato macchina, e non potrà realisticamente competere per la vittoria del Mondiale. “Hamilton ha più volte espresso il desiderio di rimanere con la famiglia Mercedes, ma le sue prospettive potrebbero cambiare se la squadra dovesse trovarsi di fronte a un’altra stagione di difficoltà”, ha continuato Brundle.

La prospettiva di lasciare il team dove ha dominato per anni non lo preoccupa: “Senna lasciò la McLaren per andare alla Williams, e Schumacher fece lo stesso con la Ferrari, anche se ci volle molto tempo prima di riuscire a far funzionare le cose. Questi grandi piloti non hanno paura di lasciare un team per andare altro, e cambiarlo galvanizzando l’ambiente”

Ferrari-Hamilton, Herbert scettico: “Non c’è più tempo”

Chi non crede più a un possibile approdo a Maranello di Hamilton è un altro ex pilota, Johnny Herbert, che a Standard Sport ha espresso il suo pensiero: “Suppongo che dipenda da quello che succede alla Mercedes, ma se le cose non funzionano dove andrebbe? Alla Ferrari? Il problema è il tempo, di quanto tempo avrebbe bisogno?”.

Secondo le indiscrezioni rilanciate negli ultimi giorni, Hamilton potrebbe sbarcare in Ferrari al posto di un demoralizzato Charles Leclerc, che invece potrebbe cambiare aria e trasferirsi proprio in Mercedes per rilanciarsi.