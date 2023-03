Hamilton: Wolff, “non mi lamenterò se dovesse cambiare squadra”

Il direttore della Mercedes sottolinea come per “vincere l'ottavo titolo deve assicurarsi un mezzo competitivo”

23-03-2023 12:33

Dopo il GP dell’Arabia Saudita, Toto Wolff non solo non si tira indietro nell’ammettere le grandi difficoltà della Mercedes, ma con il quotidiano inglese The Sun parla anche del rinnovo del contratto di Hamilton. “ Non credo che Lewis lascerà la Mercedes . Abbiamo formato un grande legame e non abbiamo motivo di dubitare l’uno dell’altro, anche se questo è un periodo difficile”. Ma il futuro potrebbe anche riservare delle sorprese. “Se vuole vincere l’ottavo titolo – sottolinea Wolff – deve assicurarsi un mezzo competitivo . E se non potremo garantirgli qualcosa di simile nei prossimi due anni, allora dovrà cercare altrove . Non credo che lo stia facendo – prosegue – ma non mi lamenterò se ciò accadrà tra un anno o due”. Quale sarà il futuro di Hamilton? Intanto sono sempre più i tecnici che vedono Hamilton in Ferrari, forse già dalla prossima stagione.