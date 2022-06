Ferrari: "Rottura indiretta del motore di Leclerc"

17-06-2022 20:03

La Ferrari in una nota ha confermato la rottura del motore di Charles Leclerc a Baku. La scuderia di Maranello ha spiegato che il guasto potrebbe essere avvenuto a seguito del problema avuto in Spagna: “Tra le varie ipotesi c’é che si possa trattare di un danno coseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta”.

“Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo”, ha spiegato la scuderia di Maranello, che deve risolvere il prima possibile il problema d’affidabilità.