Ferrari, Sainz: "Il team sta maturando"

19-09-2022 13:46

Tempo di bilanci in casa Ferrari. La stagione della Rossa pur non essendo ancora chiusa ufficialmente, ha vissuto di tanti bassi e qualche alto. Certo il trend rispetto a quanto prodotto in termini di risultati rispetto le utlime stagioni è positivo, ma per vincere serve di più.

Nonostante questo, Carlos Sainz salva il team. Errori da parte dei piloti e proveniente dal muretto ce ne sono stati, ma il pilota spagnolo alla sua seconda stagione ferrarista, si schiera con la sua squadra. L’alfiere di Maranello, reduce da un’ottima P4 in rimonta sulla pista di Monza, crede che la Scuderia abbia avuto una reazione positiva dopo i recenti appuntamenti che purtroppo ne hanno condizionato in negativo il rendimento sportivo.

“Mi accorgo che il team sta maturando, e soprattutto ha avuto una buona reazione – ha dichiarato Sainz, citato da RaceFans.net – Una squadra che sta imparando molto da questo anno difficile e una squadra che ha fatto un passo importante rispetto all’anno scorso nel rimettersi in gioco per la vittoria. Stiamo ancora sbagliando e stiamo ancora imparando. La Ferrari è una squadra relativamente giovane, lavoriamo insieme da poco. Penso che ci siano stati progressi quest’anno e anche se è stata una seconda metà di stagione difficile, faremo tesoro di queste conoscenze per le ultime gare e per iniziare al meglio la prossima stagione”.