Ferrari, Vasseur: "Inaccettabile mancanza di passo"

Il team principal di Maranello: "Dobbiamo capire da dove deriva il problema con le gomme dure"

19-03-2023 21:45

La mancanza di performance delle Ferrari con le gomme dure preoccupa il team principal Frederic Vasseur, che a Sky ha parlato dopo il deludente Gran Premio in Arabia Saudita.

“Sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo, dopo un weekend duro come questo ora dobbiamo analizzare la situazione. Credo che ci siano aspetti positivi, perché il primo stint è stato abbastanza buono e Leclerc è riuscito a rimontare dal dodicesimo al sesto posto. Carlos è rimasto bloccato dietro a Stroll, ma nell’ultima parte della gara con le gomme dure avevamo un enorme mancanza di passo e dobbiamo capire da dove deriva, perché per me non è accettabile, e dobbiamo correggerlo il prima possibile”.

L’avvio di stagione della Ferrari è horror: “Ho sempre detto di lottare, sviluppare la macchina e continuare a spingere. Dobbiamo continuare a mantenere questo approccio. So che è difficile da dire dopo un weekend come questo, ma credo che abbiamo fatto un buon passo avanti sul giro secco, e abbiamo guadagnato in qualifica rispetto a Mercedes e Aston Martin. Nel resto del weekend il passo gara rimane il nostro problema”.