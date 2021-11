Festa Dolphins: altro blackout per i Ravens

12-11-2021 09:35

La decima giornata del campionato NFL si apre con il sorprendente esito del Thursday Night che ha visto i Miami Dolphins infliggere una pesante sconfitta ai Baltimore Ravens, piegati per 22-10.

Per Miami è la seconda vittoria di fila, ma appena la terza in totale. Secondo ko nelle ultime tre gare invece per la formazione di coach Harbaugh, che conferma di vivere un inizio di stagione all’insegna di troppi alti e bassi.

Miami fa la differenza grazie alla solidità difensiva, ma i Dolphins sono anche fortunati perché Jacoby Brissett, mandato in campo da titolare da coach Flores, sbaglia tutto in avvio prima di infortunarsi e lasciare spazio all’acciaccato Tua Taigovaloa, che cambia l’andamento del match.

La forbice così si allarga: dal 6-3 dell’intervallo Miami si porta subito sul 9-4 e chiude i conti grazie a una meta di Howard che fissa il 15-3. Baltimora prova a reagire con Andrews, ma il touchdown della vittoria è proprio di Taigovaloa.



