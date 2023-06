Festa Napoli, Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: la risposta alle insinuazioni sul loro rapporto

Al Maradona, protagonista anche la coppia De Martino-Belen: distesi e sereni, si sono mostrati in pubblico durante l'ultima partita del Napoli nella serata evento condotta dall'ex ballerino

Mentre le indiscrezioni sul presente (incerto?) della loro relazione li vorrebbe ancora distanti, con estrema naturalezza e quel sano distacco rispetto a questi rumors, Stefano De Martino si è goduto l’estasi calcistica del Maradona insieme a suo padre, alla sua famiglia e anche alla stessa Belen.

Da presentatore della festa dello Scudetto partenopeo, il terzo a distanza più che trentennale dal titolo di Campione d’Italia sotto il segno di Diego, ha seguito con attenzione Napoli-Sampdoria in tribuna accanto al figlio Santiago (che il papà avevo mostrato tirare qualche calcio giorni fa sull’erba dello stadio napoletano) e alle persone più care. Poi la celebrazione di una notte storica, epica per la gestione De Laurentiis. E che suggella, ancora una volta, l’unione indecifrabile, intensa, salda con Belen.

Belen e Stefano De Martino al Maradona per il Napoli

Stefano De Martino sta vivendo una fase della sua carriera televisiva davvero impagabile, inarrestabile complice l’intuizione dell’ex direttore del Prime Time Stefano Coletta di valorizzare l’ex talento scoperto e lanciato dalla inossidabile creatrice di personaggi Maria De Filippi. De Martino è tornato a vivere a Napoli quasi in pianta stabile, dopo la seconda separazione da Belen, ma non manca di fare il pendolare per via della famiglia e il ritorno di fiamma dalla sua splendida residenza dalle parti di Posilippo a Milano.

Belen Rodriguez e Santiago, il loro primogenito, insieme alla seconda figlia della presentatrice, Luna Marié nata dalla storia con l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese, continuano ad abitare a Milano in un appartamento in una delle zone centrali della città, fulcro delle attività televisive ed imprenditoriali del clan Rodriguez. Con la conduttrice argentina hanno incominciato a lavorare, anni addietro, sua sorella Cecilia (compagna di Ignazio Moser), e suo fratello. I loro genitori sono ormai milanesi d’adozione.

Belen tra il pubblico accanto alla famiglia del marito

Anche Belen, ieri sera, era al Maradona per seguire le celebrazioni post Scudetto e si è mostrata disinvolta e sicura accanto a Stefano e alla sua famiglia, presente in tribuna per godersi lo spettacolo offerto da Napoli-Samp. Una feste nella festa anche per via del saluto a Fabio Quagliarella, talento di Castellammare di Stabia e ultrà a sua volta che ha voluto condividere con il suo pubblico (ha vestito anche la maglia azzurra) in questo toccante momento.

Belen si è mostrata sorridente, distesa come prevedibile. Con il suo Santiago era a Napoli per dedicarsi anche a suo figlio, tifoso del Napoli che ha vissuto l’emozione straripante e intesa di poter festeggiare in una città unica un risultato che era atteso, voluto, conquistato sul campo dopo anche la serie C. Che l’allenatore Luciano Spalletti dica addio e quale che sia la sua motivazione, personale e professionale, rimane una stagione dai numeri eloquenti: un autentico dominio con ben 16 punti di distacco rifilati alla seconda in classifica e un gioco ammirato in tutta Europa.

La coppia insieme dopo la presunta crisi

Il Napoli Campione d’Italia

Ebbene, Belen e Stefano erano vicini. La showgirl indossava un abito del suo nuovo brand di moda Mar de Margaritas che sta promuovendo e che anche in questa circostanza ha mostrato di fatto presentandolo al pubblico; capelli raccolti, espressione sorridente accanto al figlio e al compagno. De Martino ha seguito la partita con partecipazione, da autentico tifoso, ha abbracciato suo padre in una stretta che valeva quanto e come una liberazione.

Poi è stata la festa, con Stefano al centro nel ruolo di presentatore della serata e dell’acclamata vittoria del Napoli Campione d’Italia: Emma Marrone lo ha sfiorato, come anche Arisa e poi gli amici e colleghi tifosi a loro volta come Francesco Paolantoni e Biagio Izzo (protagonisti di una esibizione che ha suscitato polemiche), Sal da Vinci, Tony Esposito solo per citare alcuni ospiti.

In prima fila con Santiago, Belen si è divertita senza sovrapporsi in alcun modo a De Martino – decisamente un protagonista a prescindere anche dal non sempre benevolo giudizio della critica – che ha intrattenuto e introdotto senza alcuna interruzione di continuità, nonostante qualche innegabile intoppo e certe scivolate.

Ma al Maradona, De Martino ha allontanato anche i dubbi sulla sua storia e la vita privata che, dalla sua unione con Belen, si sono mischiate al personaggio pubblico con ostinazione come anche al suo ruolo di giovane padre. Nel suo stile, sia chiaro.

Il ritorno in pubblico

Belen in tribuna con Stefano De Martino e i suoi familiari per l’ultima del Napoli

I dubbi legati all’assenza di Belen da Le Iene e al suo presunto silenzio, scaturiti da una possibile, nuova crisi avevano indotto anche la madre Veronica Cozzani, decisamente presente sui social, a intervenire sull’argomento e a tentare di arginare le perplessità del pubblico e il consueto moto d’onda provocato da una delle coppie dello showbiz tra le più seguite e ammirate dal pubblico.

Un amore corrisposto, davvero pure nella fase dell’addio che aveva indotto a credere irreversibile la loro situazione sentimentale. Invece sia Belen sia Stefano sono ancora in grado di ritrovarsi, sfuggire a ogni azzardo, a quelle proiezioni. E ieri sera sembrava tutto autentico, rivelatore: poco conta subisca quegli alti e bassi del quotidiano. Qui ogni respiro, ogni sospiro è fonte di analisi.

