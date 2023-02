Cecilia Rodriguez avrebbe riaccolto Ignazio Moser a pochissimo dalle nozze: questo è l'ultimo gossip che li riguarda e che metterebbe la parola fine alla lite che li aveva allontanati

14-02-2023 16:36

Il ritorno di Ignazio Moser ha scacciato i cattivi pensieri, dopo il rumore suscitato dalle indiscrezioni sul litigio epocale con la compagna e futura sposa Cecilia Rodriguez, la quale avrebbe deciso di allontanare dalla loro dimora milanese il fidanzato al culmine di una lite. Una frattura che, narrano le cronache, non sarebbe assimilabile a questioni di poco conto.

A ricucire questo rapporto, che ha già superato una crisi profonda, è stata l’azione di Belen e del di lei marito, Stefano De Martino, il quale continua a fare il pendolare tra Milano e Napoli per seguire al meglio i bambini, Santiago e Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese.

Moser-Rodriguez, il pranzo della riconciliazione

Domenica scorsa, le sorelle Rodriguez con i bimbi e alla presenza di De Martino e Moser hanno organizzato un brunch nel nuovo appartamento milanese di Cecilia e Ignazio, ampiamente documentato su Instagram e nelle stories.

Una sequenza di video che vale come e più di una smentita a mezzo ufficio stampa, per i loro followers: allegri, sorridenti e molto affabili con i piccoli Santiago e Luna Marì, i due sono apparsi sereni, quasi distesi dopo essere stati travolti da una scaramuccia che ha assunto proporzioni importanti.

La corsa alla smentita della crisi e della rottura

L’agente del ciclista si era speso nel ridimensionare la portata dei rumors, ribadendo che si trattava solo di una discussione di coppia, come capitano a tutti.

Poi gli scatti a cena e le pose sul divano fino al brunch con la sorella maggiore, Belen Rodriguez e Stefano De Martino per chiudere la questione e tornare a diventare protagonisti delle questioni legate alle nozze.

Le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Un matrimonio che si celebrerà a pochi mesi di distanza anche dalla separazione ufficiale dei genitori di Ignazio, Francesco e Carla, che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso dopo 42 anni di vita in comune spesi per la famiglia, lo sport e anche per il vino, questione serissima per i Moser.

L’idillio Moser-Rodriguez, poi la prima crisi

Un idillio il loro che è cresciuto in cattività, sotto i riflettori impietosi del GF Vip quando ancora era ambito da personaggio pubblico in attesa della consacrazione: l’attrazione tra loro era iniziata così, mentre Cecilia fidanzata con Francesco Monte all’epoca, scelse in diretta di chiudere con l’ex travolta dalla passione per Ignazio Moser, figlio di Francesco e ultimo di una dinastia di ciclisti appassionati e tenaci.

Di passione per le due ruote ne ha avuta anche lui, ma non al pari del celebre padre e degli zii che hanno fatto del ciclismo una vocazione, tra le montagne del Trentino dove si è poi ritirato anche lui per seguire l’azienda di famiglia; quella vasta casa circondata da vigneti che ha accolto Cecilia durante il lockdown.

Le nozze tra Cecilia e Ignazio Moser in estate

Ora che si sono adoperati sia i diretti interessati, sia Belen con Stefano a ribadire il ritorno alla serenità, i preparativi sembrano scontati. La coppia procede verso una cerimonia che sancirà, definitivamente, il legame di coppia tra Ignazio Moser, ex sportivo ora convertito al mondo dello showbiz, e la Rodriguez minore, che con il compagno ha creato un connubio anche professionale.

A breve dovrebbe essere resa nota la data che, si presume, dovrebbe essere fissata in estate con Belen come testimone, con la partecipazione – salvo colpi di scena finali – anche del cognato Stefano che ha ritrovato quell’equilibrio conquistato per Belen e la famiglia che – con e nonostante tutto – è rimasta intatta e salda nell’amore.

