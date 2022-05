Feyenoord, Slot: "La Roma ha grandi giocatori, ma i tecnici hanno assi nella manica"

24-05-2022 19:39

Il tecnico del Feyenoord Arne Slot ha parlato in conferenza stampa per presentare la finale di Conference League contro la Roma in programma domani sera a Tirana, in Albania .

Il Feyenoord potrebbe vincere il quarto titolo europeo, dopo la Coppa dei Campioni nel 1969/70 e la Coppa UEFA nel 1973/74 e nel 2001/02; la squadra olandese ha segnato almeno due gol in ciascuna delle quattro gare in queste tre finali (la Coppa UEFA 1973/1974 si è giocata con andata e ritorno).

Queste le parole di Slot:

“Il Feyenoord devServe che faccia un gioco di posizione, la Roma tenterà di calciare dalla distanza. Serve tenere conto di questa cosa. Abbiamo già avuto esperienze come questa in Eredivisie, oggi ci sarà una maggiore tensione e nervosismo, servirà scendere in campo come tutta la stagione e prendere in conto il gioco avversario. Tanti tifosi giallorossi? Ci dà qualcosa in più. Ci troviamo in finale ed è bello anche per il pubblico albanese. Serve usarlo come entusiasmo. I ragazzi non sono abituati a giocare partite simili, ma si stanno comportando come sempre”.

Una parola in particolare poi Slot la dedica anche alla Roma:

“La Roma ha una tradizione gigantesca, l’Italia ha grandi giocatori, con tanto estro nella fase offensiva, un centravanti come Abraham e sa difendere bene. Siamo consapevoli di cosa ci aspetta, ma non si può mai dire. Qualche volta i tecnici hanno assi nella manica, se dovesse sorprenderci ho detto che abbiamo disputato 55 partite, sarebbe una sorpresa se dovesse inventarsi qualcosa che non abbiamo ancora visto”.