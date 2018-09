FIFA 19: ecco la Top 20 dei calciatori più veloci di EA Sports

EA Sports ha diffuso la Top 20 dei calciatori più veloci di FIFA 19, la classifica forse più importante per i player del titolo calcistico in uscita il prossimo 28 settembre. In vetta alla lista Adama Traoré, attaccante spagnolo del Wolverhampton Wanderers; segue Kylian Mbappé, campione del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. Non manca il tricolore nella classifica: al quarto posto c’è Douglas Costa, il calciatore più veloce della Serie A in FIFA 19.

Questa la lista completa dei 20 calciatori più veloci per EA Sports:

Adama Traoré (overall 75 – velocità 96)

Kylian Mbappé (overall 87 – velocità 96)

Gareth Bale (overall 88 – velocità 95)

Douglas Costa (overall 86 – velocità 95)

Leroy Sané (overall 86 – velocità 95)

Jürgen Damm (overall 75 – velocità 95)

Pierre-Emerick Aubameyang (overall 87 – velocità 94)

Kingsley Coman (overall 83 – velocità 94)

Kekuta Manneh (overall 69 – velocità 94)

Sadio Mané (overall 86 – velocità 94)

Luis Advíncula (overall 74 – velocità 94)

Gelson Martins (overall 82 – velocità 94)

Rashad Muhammed (overall 61 – velocità 94)

Jonathan Biabiany (overall 74 – velocità 94)

Thievy Bifouma (overall 75 – velocità 94)

Jonas Aguirre (overall 68 – velocità 94)

Ryan Fredericks (overall 73 – velocità 94)

Tom Barkhuizen (overall 71 – velocità 94)

Alex Kiwomya (overall 62 – velocità 94)

Leon Bailey (overall 82 – velocità 93)

Non è mancato lo stupore per alcune posizioni: quella di Sadio Mané del Liverpool, decimo, oppure Gelson Martins e Leon Bailey, rispettivamente dodicesimo e ultimo.

Ma EA Sports ha svelato anche un’altra top 20, quella dei migliori difensori:

1. David De Gea

2. Manuel Neuer

3. Thibaut Courtois

4. Jan Oblak

5. Marc-André ter Stegen

6. Gianluigi Buffon

7. Samir Handanovic

8. Hugo Lloris

9. Keylor Navas

10. Ederson

11. Alisson

12. Stéphane Ruffier

13. Anthony Lopes

14. Wojciech Szczęsny

15. Mattia Perin

16. Lukáš Hrádecký

17. Kasper Schmeichel

18. Bernd Leno

19. Neto

20. Sergio Asenjo

Insomma, informazioni utilissime per tutti i player che stanno per lanciare la propria copia di FIFA 19. Anche voi come noi state facendo il conto alla rovescia?

HF4 | 27-09-2018 08:30