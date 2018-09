FIFA 19: Ghali firma la colonna sonora, ecco con quale brano

Siamo entrati finalmente nel mese ‘caldo’ che vedrà l’uscita di Fifa 19: l’attesissimo titolo firmato EA Sports farà il suo debutto il prossimo 28 settembre e i fan non stanno davvero più nella pelle. Tra le sorprese che ci attendono, Electronic Arts ha voluto rivelare la colonna sonora del gioco e… indovinate un po’?

Tra i diversi artisti che hanno firmato le musiche del titolo calcistico, c’è anche Ghali, giovanissimo rapper italo-tunisino con la sua “Habibi“: il cantante ha confessato di sentirsi onorato di poter prestare la sua ‘voce’ a Fifa 19, essendo un fan sfegatato del titolo. Onorato, certamente, visto che in questa nuova edizione saranno presenti le musiche realizzate da Hans Zimmer, compositore d’eccellenza riconosciuto in tutto il mondo.

“Essere presente nella soundtrack di FIFA 19 è un grande onore, è da sempre uno dei miei giochi preferiti e mi accompagna spesso nelle serate con gli amici e nei momenti di svago. Sono onorato dal fatto che chi giocherà, in tutto il mondo, potrà farlo sulle note di Habibi” – ha commentato Ghali.

Non ci sarà solo Ghali nella colonna sonora di Fifa 19. Oltre a lui, infatti, nella playlist di 29 brani pubblicata da EA Sports su Spotify, ci saranno altri 44 artisti che arrivano da 16 nazioni: Logic e Jacob Banks, gli LSD (Labirinth, Sia e Duplo), i GorillaZ (con “Sorcererz”), Childish Gambino (con “Feels Like Summer”) e Bantu insieme a Dr. Chaii (con “Jackie Chan”), ma anche nuovi talenti come Mansionair e Young Fathers.

HF4 | 05-09-2018 09:30