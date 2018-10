FIFA 19, Ronaldo riabilitato da EA Sports torna in gioco

Nelle ultime settimane è davvero impossibile non sentir parlare di Cristiano Ronaldo, soprattutto in relazione alle accuse di stupro nei suoi confronti. E proprio a causa di questa spiacevole vicenda, i titoli in borsa della Juventus avevano subito un calo (nonostante la squadra si fosse schierata sin da subito in difesa di Cr7) ed EA Sports aveva temporaneamente rimosso il giocatore portoghese da alcune sezioni del sito ufficiale di FIFA 19.

Dopo i dubbi iniziali, però, gli sviluppatori di EA Sports sembrerebbero aver fatto un passo indietro, riabilitando il calciatore e rimettendolo nella home page dedicata al titolo calcistico così come lo avevamo lasciato, ossia sulla cover di FIFA 19. In un primo momento si vociferava che Ronaldo sarebbe scomparso anche dalle copertine dei giochi non ancora stampate, mentre per ora non sembra che queste saranno modificate.

Oltre al club bianconero e a EA Sports, ci sono altri sponsor che sono rimasti al fianco dell’attaccante portoghese, come Yamamay e la catena di hotel Pestana, per la quale CR7 ha concesso il suo marchio in utilizzo (per ora si tratta di due strutture ma potrebbero aumentare). Non è chiara la posizione di Nike che, appena divulgata l’accusa dello stupro, si erano dichiarati ‘preoccupati’ e hanno fatto sapere che avrebbero monitorato attentamente la situazione.

HF4 | 17-10-2018 08:30