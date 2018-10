Cristiano Ronaldo e l'accusa di stupro: ripercussioni in FIFA 19?

Cristiano Ronaldo è l’uomo simbolo di FIFA 19: protagonista assoluto della copertina del gioco e di ogni cartellone promozionale comparso prima dell’uscita del titolo di EA Sports. Tuttavia, nel frattempo il campione portoghese è stato travolto da un’accusa di stupro da parte dell’americana Kathryn Mayorga. Si tratta di una situazione che potrebbe stravolgere completamente i piani del gigante canadese, che potrebbe addirittura arrivare a mettere da parte CR7.

Se il calciatore e la Juventus hanno preso nettamente posizione negando il fatto – che sarebbe accaduto nel 2009 in un albergo di Las Vegas – i tweet e i messaggi degli scontenti cominciano a diventare qualcosa che non è più possibile ignorare, al punto che Electronic Arts sta considerando il da farsi. “Ci aspettiamo che gli atleti di copertina e gli ambasciatori di FIFA tengano comportamenti in linea con i nostri valori”, è il messaggio trapelato dallo sviluppatore, con riferimenti diretti proprio al caso Ronaldo.

Tuttavia, nei giorni scorsi tutte le immagini relative al giocatore sono scomparse – sia pure temporaneamente – dalle pagine social ufficiali di FIFA 19, sostituite dal logo del gioco e dai voti delle migliori recensioni ricevute. Anche sul sito internet dedicato al titolo, Ronaldo appare ormai praticamente soltanto nelle pagine dove si vede direttamente la cover, lasciando visibilità ad altri suoi colleghi calciatori.

Anche Nike, altro sponsor del giocatore bianconero, sta tenendo una posizione simile a quella di EA, in attesa di saperne di più sulla vicenda. Nel frattempo, c’è chi già propone un cambio definitivo della copertina di FIFA 19, sostituendo CR7 con altri giocatori e in particolare con il croato Luka Modric. In ogni caso, le ripercussioni dello scandalo sono destinate a far parlare ancora a lungo, dato che sembra essere appena spuntata una nuova accusa da parte di un’altra donna…

HF4 | 09-10-2018 09:30