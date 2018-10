Fifa 19, pioggia di critiche per la copertina dedicata a Ronaldo

Cristiano Ronaldo è, nel bene e nel male, il protagonista di FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports uscito ufficialmente lo scorso 28 settembre. Ne sono successe molte al bel calciatore portoghese. Ricapitoliamo: il cambio di tutta la merce promozionale in seguito al passaggio del giocatore alla Juventus ; l’assenza nella top ten dei migliori dribblatori ; lo sfottò di Moberg che, dati alla mano, è effettivamente più ‘forte’ …

Insomma, il campo virtuale di FIFA non ha risparmiato l’attaccante bianconero. L’ultima critica a Cr7 arriva dai social, in special modo da Twitter, dove alcuni utenti avrebbero postato dei cinguettii amari contro la copertina del gioco dedicata, appunto, a Ronaldo. C’è chi, come Toni Alfano , lamenta la poca originalità dei videogame nella scelta delle cover. Oppure, come per esempio Marco Di Mauro , chi chiede una copertina di FIFA 19 del Napoli, perché a detta sua “questa con quella maglia non se può guardà”.

C’è chi poi ipotizza addirittura un cambio di immagine per la cover del titolo EA Sports con il calciatore del Real Madrid, Luka Modrić. Peccato che, alla domanda ‘chi preferite’, gli utenti abbiano scelto ancora una volta Ronaldo, lasciando al centrocampista croato uno scarso 29% .

Che dire, caro Ronaldo, è arrivata la stagione autunnale e con sé ha portato una fastidiosa pioggerella di critiche… D’altronde non si può mica piacere sempre a tutti, no?

HF4 | 08-10-2018 09:30