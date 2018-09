FIFA 19, brutta sorpresa per Ronaldo: chi ha preso il suo posto?

Giorni di brutte sorprese per Cristiano Ronaldo, sia in campo che online: prima l’espulsione durante la partita di Champions League (Valencia-Juventus), un cartellino rosso che arriva per una manata a Murillo e che fa uscire il calciatore portoghese in lacrime; poi le statistiche di FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports, in uscita il prossimo 28 settembre. Già, a quanto pare l’uomo copertina sarebbe stato penalizzato dai primi dati trapelati sui calciatori più forti nel gioco.

Tra le categorie in cui si dividono i punteggi, infatti, ce n’è una in cui Ronaldo non eccelle particolarmente: stiamo parlando del dribbling. Ebbene sì, cari lettori, in FIFA 19 Cr7 non rientra nella Top 10 dei migliori dribblatori! Sul podio Messi (96), Neymar (95) e Hazzard (94); mentre sono due i calciatori juventini inseriti nella lista: Dybala (al 6° posto con 89) e Douglas Costa (all’8° posto con 86).

Giorni amari, dunque, per il campione portoghese che potrà però sfruttare il tempo libero a disposizione per giocare a FIFA 19, visto che è stato uno dei privilegiati che ne ha ricevuto una copia prima della data ufficiale di rilascio. Non sarà facile mandare giù quel cartellino rosso, ma distrarsi davanti alla console potrebbe farlo sentire meno lontano dal campo.

HF4 | 21-09-2018 11:57