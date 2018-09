FIFA 19, una Web App per ottenere crediti FUT e bonus speciali

A pochissimi giorni dall’uscita di FIFA 19, sui nostri scaffali il prossimo 28 settembre, EA Sports ha condiviso con i suoi fan una web App che gestirà tutto ciò che riguarda Fifa Ultimate Team. Se istallerete l’applicazione, potrete usufruire anche di un bonus di benvenuto: uno Starter Pack Gratis per FIFA FUT 19 che comprende un pacchetto gratuito e altri contenuti speciali per la carriera Fut, con crediti extra giornalieri. Vediamo meglio insieme come funziona la nuova web App.

Scaricando l’applicazione di Fifa 19, gli utenti potranno accumulare crediti, i cosiddetti Fifa Coins, che serviranno per acquistare nuovi pack a Fifa Ultimate Team. Si potranno guadagnare crediti anche in questi giorni prima del lancio del gioco. Non solo. Per coloro che hanno effettuato il preordine, EA Sports offrirà dei rilasci personalizzati, così come vi avevamo già raccontato in un articolo qualche giorno fa.

Come utilizzare l’app di FIFA 19? Una volta istallata, se accederete giornalmente potrete raccogliere diverse ricompense: tutti i giorni in ogni pacchetto di carte troverete 4 carte, di cui una potrebbe essere di bronzo, d’argento o d’oro, ciascuna con uno specifico valore. Se sarete fortunati, poi, troverete una carta Speciale, che potrete decidere di conservare per la vostra squadra a Fifa Ultimate Team o rivendere per ottenere Fifa Coins.

Siete pronti per creare una squadra forte e competitiva? Ricordatevi che la prima Weekend League è prevista per il 6 ottobre 2018.

HF4 | 24-09-2018 09:30