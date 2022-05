FIFA, ecco gli arbitri per il Mondiale: c'è Orsato per l'Italia, presenti molte donne

19-05-2022 15:33

Sarà il Mondiale delle prime volte quello che prenderà il via a novembre in Qatar. Non ci sarà l’Italia (e questa è la seconda volta consecutiva che la nostra nazionale non si qualifica), si giocherà d’inverno (e questa è la prima volta in assoluto) e soprattutto nella lista degli arbitri e assistenti stilata dalla FIFA per la competizione ci sono alcune donne.

In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono per esempio la francese Stephanie Frappart, che ha già preso parte a Euro2020, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. Invece, tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa).

In totale saranno 36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara. Ecco chi rappresenterà l’Italia in questa competizione:

Daniele Orsato

Ciro Carbone (assistente)

Alessandro Giallatini (assistente)

Massimiliano Irrati (Var)

Paolo Valeri (Var)

Di seguito le parole di Pierluigi Collina:

“Siamo molto felici che con Stéphanie Frappart dalla Francia, Salima Mukansanga dal Ruanda e Yoshimi Yamashita dal Giappone, così come con gli assistenti arbitrali Neuza Back dal Brasile, Karen Díaz Medina dal Messico e Kathryn Nesbitt dagli Stati Uniti, siamo stati in grado di convocare ufficiali di gara donne per la prima volta nella storia di una Coppa del Mondo FIFA. Si conclude così un lungo processo iniziato diversi anni fa con l’impiego di arbitri donne nei tornei maschili junior e senior della FIFA. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che per noi conta la qualità e non il genere. Spero che in futuro la selezione di ufficiali di gara donne d’élite per importanti competizioni maschili venga percepita come qualcosa di normale e non più come una cosa sensazionale. Meritano di essere presenti alla Coppa del Mondo FIFA™ perché si comportano costantemente a un livello molto alto, e questo è il fattore importante per noi”.

Ed ecco di seguito la lista completa dei 36 arbitri selezionati:

Abdulrahman Al Jassim (Qatar),

Ivan Barton (El Salvador),

Chris Beath (Australia),

Raphael Claus (Brasile),

Matthew Conger (Nuova Zelanda),

Ismail Elfath (USA),

Mario Escobar (Guatemala),

Alireza Faghani (Iran),

Stephanie Frappart (Franca),

Bakary Gassama (Gambia),

Mustapha Ghorbal (Algeria),

Victor Gomes (Sudafrica),

Istvan Kovacs (Romania),

Ning Ma (Cina),

Danny Makkelie (Olanda),

Szymon Marciniak (Polonia),

Said Martínez (Honduras),

Antonio Mateu Lahoz (Spagna),

Andrés Matías Matonte Cabrera (Uruguay),

Mohammed Abdulla Mohammed (Emirati Arabi),

Salima Mukansanga (Ruanda),

Maguette Ndiaye (Senegal),

Michael Oliver (Inghilterra),

Daniele Orsato (Italia),

Kevin Ortega (Perù),

César Ramos (Messico),

Fernando Rapallini (Argentina),

Wilton Sampaio (Brasile),

Daniel Siebert (Germania),

Janny Sikazwe (Zambia),

Anthony Taylor (Inghilterra),

Facundo Tello (Argentina),

Clement Turpin (Francia),

Jesús Valenzuela (Venezuela),

Slavko Vincic (Slovenia)

Yoshimi Yamashita (Giappone).

