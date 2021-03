Fifa, nuova lunga squalifica per Sepp Blatter

L’ex presidente della Fifa Sepp Blatter, 85 anni, ha ricevuto dalla Federazione una nuova pesante squalifica per illeciti finanziari, a sette mesi dalla scadenza della prima sanzione adottata dalla stessa Fifa.

L’ex massimo dirigente del calcio mondiale è stato bandito per altri sei anni e otto mesi per illeciti finanziari legati all’assegnazione di bonus contrattuali per milioni di dollari. Stessa condanna e squalifica anche per l’ex segretario generale Jerome Valcke. Blatter era stato precedentemente squalificato per 6 anni: entrambi sono stati multati per 1 milione di dollari, da pagare entro 30 giorni.

Blatter ha subito recentemente un intervento chirurgico al cuoe e non è in buone condizioni di salute.

