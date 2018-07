FIFA19: ecco i calciatori che non saranno presenti nel videogioco

FIFA19 perde alcuni importanti giocatori: nel roster aggiornato da EA Sports mancano infatti alcuni calciatori, come Andrea Pirlo, per esempio. Perché? Chi per questioni di licenze, chi invece per cause di forza maggiore, scopriamo insieme i nomi di chi non sarà presente sul campo virtuale dell’attesissimo titolo, in uscita il 28 settembre.

Abbiamo già fatto il nome di Pirlo che, insieme a Wesley Sneijder, non comparirà in alcun modo in FIFA19 per motivi legati ai diritti di sfruttamento. L’elenco segue con Kakà, che si è ritirato e non sarà presente neppure tra le leggende, così come Per Mertesacker, il fuori classe dell’Arsenal F.C. Esclusi anche Javier Mascherano, del Barcellona, e Yannick Carrasco, dell’Atletico Madrid: tutti e due in procinto di partire per la Cina. Infine Ryan Mason che, in seguito a un brutto incidente che gli ha causato un grave trauma cranico, ha dovuto dire addio a soli 26 anni alla propria carriera e non sarà nella rosa di FIFA19.

Ma EA Sports è in questi giorni alle prese con un problema legato al marketing… Come vi avevamo anticipato, il possibile (ora confermato) passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, avrebbe creato all’azienda di FIFA19 un bel guaio dal punto di vista ‘pubblicitario’: sarà necessario cambiare non solo la cover del gioco ma anche tutto il materiale promozionale che vede Ronaldo con la maglia del Real Madrid.

Così EA Sports, senza perdersi d’animo, ha condiviso un tweet in cui ironizzava sulla faccenda, chiedendo dove poter acquistare una maglia della Juventus. Curiosi di vedere la nuova cover?

HF4 | 13-07-2018 09:30