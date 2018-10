Fifa19, ecco i migliori attaccanti per la modalità carriera

Sono passate quasi due settimane dall’uscita di FIFA 19, l’attesissimo titolo calcistico firmato EA Sports. Da giorni sul web circolano già classifiche, statistiche, i primi trucchi e i consigli utili per ottenere le migliori prestazioni dai giocatori. E qual è il primo passo verso la vittoria se non quello di formare la squadra più forte in assoluto?

Ecco allora, dal sito Goal.com, un elenco dei migliori attaccanti per la Modalità Carriera e, per lo stupore di molti, non si tratta solo dei grandi nomi della storia del calcio. C’è chi sceglie di andare sul sicuro, certo, ma c’è anche chi invece decide di investire su giovani gemme che possono crescere, o sugli Under 25 che offrono più potenziale a dispetto dell’overall normale.

Cristiano Ronaldo Juventus 94 94 Messi Barcellona 94 94 Suarez Barcellona 91 91 Lewandowski Bayern 90 90 Kane Tottenham 89 92 Griezmann Atletico 89 90 Cavani PSG 89 89 Aguero City 89 89 Higuain Milan 88 88 Icardi Inter 87 90 Lukaku United 87 88 Immobile United 87 88 Aubameyang United 87 88 Mertens United 87 88 Firmino United 86 88 Muller United 86 86 Dzeko United 85 85 Diego Costa United 85 85 Falcao United 85 85 Ibrahimovic United 85 85 Rodrigo United 84 85 Lacazette United 84 85 Mandzukic United 84 84 Papu Gomez United 84 84 Benzema United 84 84 Jonas United 84 84 Gabriel Jesus United 83 92

Non ci resta allora che studiare attentamente la lista e comprare i giocatori migliori, ricordando sempre, però, che questi numeri potrebbero cambiare nel corso dell’anno. Pronti a giocare?

