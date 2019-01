Dal Consiglio Federale svoltosi a Roma è uscita una novità importante per quanto riguarda i quadri tecnici della Figc.

Demetrio Albertini torna infatti a far parte della politica del calcio italiano con il ruolo di responsabile del settore tecnico.

L’ex regista di Milan e Atletico Madrid, nonché ex vice presidente della Figc, incarico svolto tra il 2007 e il 2014, sostituisce un’altra ex bandiera del Milan come Gianni Rivera, che era in carica dal 2013.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 15:30