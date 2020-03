Figlio Altobelli commuove il web:Noi a cantare non ce la facciamo

La vita ai tempi del Corona Virus è cambiata per tutti, ma per chi vive nel cuore della Lombardia, epicentro del focolaio dell’epidemia, un po’ di più. Prima regione a diventare zona rossa e tuttora la più falcidiata per le conseguenze della malattia, la Lombardia sta lottando ogni giorno per vincere la sua battaglia più difficile e dolorose testimonianze arrivano ogni giorno. Anche Mattia Altobelli, figlio di Spillo – indimenticato bomber dell’Inter e campione del mondo con la nazionale nell’82 – sui social ha raccontato la sua esperienza.

La terra del dolore

Mattia Altobelli vive tra Bergamo e Brescia, due delle città più colpite dal virus, e in un recente post su twitter ha voluto lanciare un messaggio.

Le finestre restano chiuse

“Spillino”, come si fa chiamare su twitter, scrive: “Vi dispiace se noi tra Bergamo e Brescia non cantiamo dalle finestre, non siamo sicuri che tutto tornerà come prima… perché non abbiamo quasi più forze.., e la Luce in fondo al tunnel non la vediamo ancora.. chi lo fa, fa bene, non lo condanno, se fa stare bene giusto farlo… ma qua no..”.

La solidarietà da tutta Italia

Arrivano reazioni di incoraggiamento da tutta Italia: “Caro Mattia sono di Lumezzane (paese caro al tuo babbo per l’inizio della sua carriera) e anche qui è tutto così innaturale, freddo e silenzioso. Vero, la voglia di cantare (forse) tornerà ma non chiedetelo ora. Un abbraccio” o anche: “Tutta la mia solidarietà.. nemmeno prima mi affacciavo per il flash mob.. Tante vittime nel 2020 per un Virus mi fa tristezza.. Un forte abbraccio”.

C’è chi approva il senso del messaggio: “È stata un’iniziativa simpatica (nata dove si vive un po’ più tranquilli) proprio per la genuinità con la quale è nata, poi si è abusato della cosa ed è diventato altro…” e ancora: “Vi siamo tutti vicini! io sono di Verona, non così distante da voi.. e so che tipo di persone siamo noi di questa zona, di fronte a qualsiasi cosa,qualsiasi difficoltà, non molliamo mai.. e sono sicuro non mollerete di fronte a nulla! “.

Canzoni o preghiere?

Fioccano commenti: “Le nostre due città ce la faranno, sarà durissima, ma ce la faranno, ce la faremo” o ancora: “Da Perugia, da uno che ha abitato Brescia e che non si è mai sognato di cantare in questi giorni, ogni forma di solidarietà ed appoggio per qualsiasi decisione i vostri territori vorranno assumere dopo la fine di COVID2019italia”. oppure: “Concordo: non serve a nulla cantare. Il lutto è troppo forte. Non finirà bene, purtroppo” e infine: “Quelle canzoni in realtà sono preghiere. Preghiere anche per Bergamo città coraggiosa”.

SPORTEVAI | 31-03-2020 10:20