Figuraccia Steaua Bucarest: il presidente caccia i due nuovi acquisti

Clamorosa eliminazione dello Steaua Bucarest (ormai noto con l’acronimo FCSB) al secondo turno preliminare della nuova Europa Conference League: i rumeni hanno perso per 2-1 sul campo dei kazaki dello Shakhtar Karagandy e, in virtù del successo per 1-0 dell’andata (da quest’anno i goal in trasferta non valgono più il doppio nelle competizioni UEFA), il confronto si è deciso ai calci di rigore dopo il protrarsi della parità ai tempi supplementari.

A spuntarla sono stati i padroni di casa, autori di un’impresa contro una squadra più blasonata e, almeno sulla carta, più forte tecnicamente: un colpo al cuore per il presidente Gigi Becali che, a caldo, ha preso una decisione destinata a far discutere.

Il numero uno dello Steaua ha infatti annunciato il licenziamento di due giocatori: si tratta di Vucur e Ondrasek, entrambi arrivati da poche settimane in questa sessione estiva del calciomercato. Una scelta suggerita dall’istinto più che dalla razionalità.

Vucur, peraltro, ha realizzato il suo rigore a differenza di Morutan, il cui errore si è rivelato decisivo di fronte all’infallibilità dei kazaki.

Troppo forte la delusione per la figuraccia contro una squadra tutt’altro che imbattibile: nel massimo campionato kazako lo Shakhter Karagandy occupa l’undicesima posizione e si trova a dover lottare per non retrocedere con soli quattro punti di vantaggio sulla zona calda.

L’FCSB ha invece chiuso alle spalle del Cluj lo scorso torneo in Romania ed ha ottenuto quattro punti nelle prime due giornate di quello attuale: a giudicare dagli ultimi sviluppi, non è affatto escluso un futuro avvelenato da roventi polemiche.

OMNISPORT | 29-07-2021 21:20