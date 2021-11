Filipe Luis: "Mourinho mi ha tradito, Simeone senza cuore"

05-11-2021 10:28

Al DailyMail, Filipe Luis ha parlato del suo rapporto con Simeone: “Adesso posso parlarci al telefono come faccio con un amico, ma prima quando ricevevo un messaggio da lui era davvero molto stressante. Mi conosce alla perfezione, ha tirato fuori il meglio di me, ma fidatevi, non è facile giocare per lui. Non ha un cuore. Non pensa mai ‘oh, povero piccolo calciatore, devo fare questo o quello per lui’. No, tutto quello che fa lo fa solamente per riuscire a vincere. Ma nel 2011 ha preso una squadra quartultima e ci ha fatto vincere l’Europa League. Ci ha trasformato in un qualcosa di mostruoso”.

Il brasiliano viene acquistato nel 2014 dal Real ma non scatta la scintilla con Mourinho: “Quando mi ha subito messo in panchina alla prima partita gli ho chiesto: ‘Che sono venuto a fare? Non potevo rimanere all’Atletico?’. Ma lui mi ha spiegato che dovevo guadagnarmi il posto, che il mio nome non mi avrebbe garantito una maglia da titolare. Mi sono sentito tradito a dire poco. Non volevo passare un altro anno con Mourinho”.

OMNISPORT