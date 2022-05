Filippo Ganna: estate "calda" e piena di obiettivi

20-05-2022 09:34

Filippo Ganna c’è. Anche se dietro le quinte, si sta allenando duramente per essere protagonista di un estate ricca di appuntamenti e di obiettivi da raggiungere.

Il ciclista italiano infatti, dopo aver centrato la qualificazione ai Mondiali per quanto riguarda la pista, si sta concentrando per arrivare alla griglia di partenza del Tour in perfetta forma. Il campione mondiale a cronometro ha deciso di non prendere parte al Giro d’Italia per preparare al meglio La Grande Boucle, ma non per questo non segue l’andamento della carovana rosa, anzi.

“In un’intervista al Corriere Torino ha detto: “Questo Giro si deciderà nell’ultima settimana. Ovviamente faccio il tifo per Richard Carapaz e per la mia squadra”.

L’estate di Ganna si preannuncia quindi densa di appuntamenti: al momento il talento italiano è in montagna per finalizzare la preparazione per il Giro di Francia. “L’obiettivo è sicuramente il Tour. Sono sul Monte Teide, in altura, per preparami al meglio. Inoltre abbiamo già centrato la qualificazione ai Mondiali per quanto riguarda la pista”. C’è soprattutto un traguardo che Ganna vuole raggiungere sulle strade francesi: “Il primo obiettivo è soprattutto quello di indossare la maglia gialla al Tour”.

Non solo la Grande Boucle. Il sogno di Filippo Ganna è infatti quello di provare a firmare una storica impresa con il record dell’ora. “Valuteremo le mie condizioni dopo il Tour e poi decideremo una data. Potrebbe essere in Svizzera a Grenchen, quest’estate”.

OMNISPORT