Filippo Ganna: "Ho pensato solo a vincere"

Filippo Ganna ha bissato l’oro ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso nelle Fiandre. Il ciclista azzurro, che una settimana fa era stato d’argento agli Europei, dopo la gara ha espresso tutta la sua gioia: “La mia condizione è cresciuta nell’ultima settimana, ho fatto un breve periodo in altura e arrivavo con buone sensazioni, ma non sapevo come sarebbe andata”.

“Avevo buone sensazioni, difendere questa maglia è molto importante e spero di essere in buone condizioni durante la prossima stagione. Oggi volevo soltanto vincere, volevo tenere questa maglia per un altro anno: quando ho iniziato la gara pensavo soltanto a vincere. Ringrazio i ragazzi belgi per avermi stimolato a dare ancora di più”.

OMNISPORT | 19-09-2021 17:32