Filippo Ganna, una dieta per vincere il Giro

Filippo Ganna ha concluso il suo primo Giro d’Italia con quattro successi di tappa, ed ha festeggiato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport la vittoria del compagno Tao Gheoghegan Hart.

Per vincere la corsa rosa, il campione del mondo della cronometro sa però bene che serve altro: “Mi piacerebbe vincere la corsa rosa, c’è già il nome di Luigi Ganna. Non siamo parenti, ma ripetere quel cognome alla fine sarebbe bello. E’ però una cosa quasi impossibile per me, per pensarci dovrei pesare 75 kg e non 82-83 come adesso”.

“Quest’anno è andata molto bene, ma non è detto che arrivino sempre questi risultati. Io devo continuare a lavorare, a mantenere il solito profilo basso. Magari nel 2021 trovo gente che mi darà minuti. Il record dell’ora? Ci penseremo al momento giusto, ma di sicuro tenterei a livello del mare e non in altura”.

OMNISPORT | 26-10-2020 13:06