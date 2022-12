11-12-2022 23:58

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, è stato ospite a Sky Sport 24 ed ha parlato della sua prima esperienza al Milan: “Non è stato difficile. Quell’anno è stato fondamentale per capire che potevo fare questo mestiere. Fino a gennaio eravamo tra le prime tre, giocando un calcio un po’ non da Milan, ma non avevamo la squadra per poter giocare il calcio del Milan che si conosceva. Infatti, malgrado gli acquisti, negli anni a seguire si è fatta molta fatica. In quegli anni lì venivo dalla Primavera e in un anno non c’è mai stato un giocatore che mi ha mancato di rispetto o non ha rispettato una mia scelta. Ci sono stato male perché per me il Milan è la vita per cui aver deluso i tifosi del Milan… Io ci ho provato, ma lì ho capito che mi divertivo, al di là che con i giovani è stata un’esperienza fantastica. La categoria mi interessa poco”.