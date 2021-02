Final Eight, Messina: "Vittoria importante per il club"

Al Forum di Assago, l’Olimpia Milano, in una partita mai davvero in bilico, ha battuto la Carpegna Prosciutto Pesaro per 87 a 59. La squadra di Messina ha vinto così la sua settima Coppa Italia.

A termine match ai microfoni Rai, ha così parlato l’allenatore di Milano.

“Siamo molto contenti. Una vittoria importante per il club. Devo dare atto a Pesaro che ha gioca una bellissima Coppa e oggi erano obiettivamente stanchi. Noi abbiamo giocato una partita molto seria, sia in difesa che in attacco. Sono fortunato ad essere qui ad allenare questi giocatori di talento. Per arrivare al top? Adesso ci sono ancora tante piccole cose. Ma la cosa che mi conforta è che c’è una grande forza mentale della squadra, come visto anche ieri contro Venezia”.

OMNISPORT | 14-02-2021 20:18