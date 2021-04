Il titolo NCAA è stato vinto da Baylor, al primo trionfo della sua storia. I Bears si sono imposti sui Bulldogs per 86-70. Grande apporto di Butler: 22 punti e premio come Most Outstanding Player delle Final Four.

Gonzaga perde quindi la sua prima gara stagionale proprio in finale. Non basta un Suggs da 22 punti. Gara sempre nelle mani di Baylor, anche grazie a percentuali importanti dall’arco dei tre punti: 10/23.

OMNISPORT | 06-04-2021 07:15