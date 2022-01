Finale Supercoppa, Inter-Juventus: le probabili formazioni

12-01-2022 08:59

Inter e Juventus scenderanno in campo questa sera per sfidarsi nella finale della Supercoppa Italiana, a San Siro. Il primo trofeo dell’anno in palio tra due squadre desiderose di portare a casa la vittoria per guardare al 2022 con nuovi stimoli.

Non ci sono grossi problemi di formazione per Simone Inzaghi, che dopo la vittoria con la Lazio, potrebbe confermare una squadra simile con appena due/tre cambi. COnfermata la difesa a centrocampo agiranno Barella Brozovic e Calhanoglu, in avanti Dzeko-Martinez la coppia gol.

Situazione più complicata per la Juventus: Allegri dovrà infatti fare a meno di Chiesa, gravemente infortunato, ma anche degli squalificati Cuadrado e De Ligt. Sarà in panchina Bonucci, non in grado però di giocare, quantomeno e sicuramente non dal primo minuto. Non disponibile causa assenza di green pass Szczesny. Al suo posto giocherà Perin.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All.: Massimiliano Allegri.

