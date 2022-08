03-08-2022 12:59

Cercasi difensore centrale per Vincenzo Italiano. La Fiorentina va a caccia di un rinforzo per il pacchetto arretrato, in virtù della sempre più certa cessione di Nikola Milenkovic: la Viola vorrebbe farsi trovare pronta in virtù dell’inizio di campionato e del preliminare di Conference League e il nome giusto sembrerebbe arrivare direttamente da uno dei top della Serie B.

Da qualche giorno circola il nome di Andrea Cistana accostato alla Fiorentina: il difensore centrale classe 1997 è cresciuto con la maglia del Brescia addosso e sui di lui le Rondinelle hanno una grande considerazione. Per questo motivo la società lombarda lo valuta intorno ai 7 milioni di euro, una cifra importante che però la Fiorentina sarebbe disposta a spendere: al momento l’offerta supera di poco i 5 milioni, ma c’è la possibilità di trovare un punto di incontro comune.

