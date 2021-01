Fiorentina, Bartłomiej Drągowski parła del momento della squadra

Il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski ha concesso un’intervista al quotidiano “La Repubblica” in cui, tra le altre cose, dice la sua sul momento particolare che sta attraversando la squadra:

“Il gruppo conta più di qualsiasi altra persona. Anche di me. Conta quel che abbiamo sul petto, il giglio della Fiorentina. Preferirei essere sempre il peggiore in campo e vincere tutte le partite piuttosto che essere uno dei migliori ma non fare risultato. Siamo facendo ogni gara un passo in avanti e sono sicuro che presto ne usciremo. Spesso parlo coi miei connazionali che giocano in Serie A. E tutti mi chiedono come sia possibile che la Fiorentina non stia lottando per un posto in Europa. Devo essere sincere, non so cosa rispondere a volte. Perché se prendiamo la lista dei calciatori che abbiamo in rosa, uno per uno, sono tutti forti. Abbiamo un potenziale enorme, dobbiamo solamente mostrarlo ai tifosi, sul campo”.

OMNISPORT | 09-01-2021 10:21