Buone notizie in casa Fiorentina. Dopo un lunghissimo stop per infortunio (8 mesi out dopo l’operazione al ginocchio), Gaetano Castrovilli sembra ormai sulla via del recupero. In questo senso, particolarmente confortante la convocazione dell’ex Bari e Cremonese in vista dell’amichevole di questa sera, mercoledì 21 dicembre, contro il Lugano con fischio d’inizio alle 18. L’appuntamento è allo stadio “Artemio Franchi”.

Si tratta dell’ultimo test dei viola prima della ripresa delle ostilità di campionato prevista il prossimo 4 gennaio con la sfida interna al Monza. Contro gli svizzeri, chiaramente, ancora indisponibile Sofyan Amrabat, dopo l’esaltante esperienza al Mondiale in Qatar col suo Marocco.