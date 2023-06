Fiorentina, dopo la finale di Conference, i tifosi: "Il futuro di Italiano? Speriamo che resti"

I supporter viola: "E' stato un grande allenatore. Difficile che vada via"

08-06-2023 16:17

Dopo la sconfitta della Fiorentina alla finale di Conference League contro il West Ham, c’è amarezza tra i tifosi viola, ma tutti confermano la fiducia nei confronti dell’allenatore Vincenzo Italiano. Non spaventano le voci che lo vedono al Napoli nella prossima stagione, dopo le tiepide dichiarazioni in merito di Vincenzo Italiano dopo la partita. “A me piace come allenatore, è stato molto sfortunato, ma non vuol dire che non farà bene in futuro. Si impara sempre dalle sconfitte” le dichiarazioni dei tifosi. “Io sono felice se restasse, nonostante il risultato di ieri sera. Amo la Fiorentina e credo che anche Italiano ami la Fiorentina, lo ha dimostrato tante volte”.