Fiorentina, dubbio Ribery: Iachini fa chiarezza

“Quando accadono certe situazioni alla caviglia vanno verificate per bene”. Con queste parole, durante la conferenza stampa di presentazione del macth contro la Sampdoria, il etcnico della Fiorentina Beppe Iachini ha cercato di spiegare il motivo per il quale Franck Ribery resta in dubbio per il prossimo incontro di campionato.

Ribery ha preso un colpo alla caviglia nella partita di sabato scorso contro l’Inter. La preoccupazione deriva dal fatto che il campione francese si è sottoposto meno di un anno fa ad un’operazione, ragion per cui ogni botta che riceve richiede la massima attenzione.

Meno dubbi, invece, sulla presenza di Federico Chiesa, anch’egli uscito malconcio dalla sfida contro i nerazzurri: “Federico gioca al 90%” ha detto Iachini.

OMNISPORT | 01-10-2020 16:26