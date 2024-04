Basket, l'infortunio di Fontecchio e il Preolimpico a rischio: Pozzecco spaventa i tifosi dell'Italia

Il Ct dell'Italia non ha nascosto la preoccupazione per le condizioni di Fontecchio, che ha saltato l'ultima parte di stagione NBA a causa di un problema più serio del previsto.

Simone Fontecchio potrebbe non giocare il Preolimpico di basket, in programma a Portorico ai primi di luglio. Lo ha detto il Ct azzurro Gianmarco Pozzecco nel corso di un’intervista a Sky, parole che ovviamente hanno subito provocato apprensione tra i tifosi dell’Italia. Fontecchio, infatti, è forse la principale star degli Azzurri, il trascinatore di una Nazionale che agli ultimi Mondiali ha centrato la qualificazione ai quarti di finale e che ora cerca il pass per Parigi.

NBA, l’infortunio di Fontecchio al dito del piede

Fontecchio ha saltato l’ultima parte della stagione NBA, iniziata con gli Utah Jazz e conclusa ai Detroit Pistons, a causa di un problema all’alluce. Lo stesso giocatore, nei giorni scorsi, non aveva nascosto la preoccupazione: “Pensavamo fosse solo una botta, per questo forse la comunicazione è stata anche poco diretta. C’era la convinzione di poter rientrare prima, invece, l’infortunio è più serio del previsto e ci combatto anche oggi, sono interessati un paio di legamenti. Ora la priorità è recuperare, poi penserò alla Nazionale. In questo momento non mi sento di dire nulla”.

Pozzecco: “Sono un po’ preoccupato per Simone”

E dopo qualche giorno, ecco le parole del Poz. “Simone purtroppo non ha di fatto giocato il finale di stagione nella NBA per via dell’infortunio che l’ha colpito, è un vero peccato perché stava giocando in un modo assolutamente fantastico. Ora la prima cosa da fare è dare una valutazione precisa del suo infortunio, potremo farlo non appena rientrerà in Italia, a breve. “Speriamo ovviamente che l’infortunio non sia grave, ma non nego – l’ammissione che ha spaventato i fan – di essere un po’ preoccupato per Simone“.

Preolimpico basket, Italia: già fuori Procida e Spagnolo

Quella di Fontecchio sarebbe una defezione pesantissima per l’Italia, che nel girone del Preolimpico dovrà vedersela con Portorico e Bahrain, per poi giocarsi presumibilmente l’accesso al torneo di Parigi nelle semifinali e finali contro Messico e Lituania. Ma non l’unica. Già nelle scorse settimane, infatti, sono arrivate le ufficialità dei forfait di altri due giocatori preziosi per la Nazionale, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. E ora Pozzecco è in ansia per il suo leader: Simone Fontecchio.