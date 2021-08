Fiorentina: è assedio sulle stelle, il club prova a resistere

Tanti occhi d’Europa puntano a Firenze, con un vero e proprio assalto di calciomercato a cui la dirigenza viola sta cercando di resistere. O, quantomeno, ad affrontare solo ed esclusivamente alle proprie condizioni.

Uno dei pezzi pregiati della Fiorentina è inevitabilmente Dusan Vlahovic, che piace molto sia all’Atletico Madrid che al solito Tottenham. Secondo ‘SportMediaset’ nelle ultime ore sono stati i Colchoneros a produrre un’offensiva più concreta, ma a condizioni insufficienti per i gigliati.

Si parla infatti di un’offerta di 60 milioni di euro, ben lontani da quei 70 milioni al di sotto dei quali la Fiorentina nemmeno è disposta a trattare. Più defilato, almeno per il momento, è il Tottenham. Che peraltro segue anche Nikola Milenkovic, altro giocatore per cui Rocco Commisso non farà sconti.

E quindi se la Fiorentina dovesse perdere le proprie stelle, lo farà incamerando un tesoretto non da poco.

OMNISPORT | 14-08-2021 20:36