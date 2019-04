Fiorentina: è Montella il dopo Pioli

Vincenzo Montella torna alla Fiorentina. Sarà infatti il tecnico di Pomigliano d'Arco a succedere a Stefano Pioli, che dalla società gigliata aveva ottenuto una fiducia a tempo dopo il ko interno contro il Frosinone, ma ha rassegnato le dimissioni nella giornata di martedì.

La dirigenza viola ha deciso di rimettere sotto contratto il tecnico che guidò la squadra dal 2012 al 2015, ottenendo tre quarti posti in campionato, una finale di Coppa Italia, una semifinale di Europa League e in generale proponendo un bel calcio. Era però stato molto turbolento il suo addio, arrivato l'8 giugno 2015 tramite un esonero con parole piuttosto dure da parte dei Della Valle ("La Fiorentina ha valutato il comportamento ultimamente tenuto dal proprio allenatore Vincenzo Montella come la precisa volontà di liberarsi da un contratto legittimamente firmato meno di due anni fa perché contenente una clausola che l'allenatore non ritiene più nel suo interesse, ma che a suo tempo aveva concordato").

Nel frattempo però in riva all'Arno si è optato per il ritorno dell'allenatore campano, nel frattempo transitato da Milan e Siviglia: esclusa l'ipotesi del traghettatore (che sarebbe stato Bigica, attuale allenatore di una Primavera che ancora è in corsa per importanti obiettivi nel corso di questa stagione), Montella ha vinto una sorta di ballottaggio con Roberto Donadoni e sarà messo sotto contratto per 15 mesi, con scadenza a giugno 2020. Già nella giornata di mercoledì è atteso il suo arrivo a Firenze, dove dovrebbe dirigere il primo allenamento dei suoi nuovi giocatori.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 21:54