Fiorentina in ansia, infortunio per Ribery: "Problema alla rotula"

Fiorentina sconfitta in casa della Lazio e in ansia per le condizioni di Franck Ribery.

L’attaccante francese è stato costretto ad uscire al 37′ dopo uno scontro con Caicedo.

L’ex Bayern non ha però riportato un problema muscolare come temuto all’inizio, bensì un infortunio al ginocchio.

Questo il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribèry è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo a causa di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni”

OMNISPORT | 06-01-2021 17:45