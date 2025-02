Fiorentina-Inter, la giornata speciale di Bove: il gesto di Doveri e le parole emozionanti

L'allenatore viola ha dedicato la vittoria a Bove, che ha ricevuto tutto il supporto anche dai social. Commovente la scena con il direttore di gara

Diciassettesimo minuto, rimessa laterale per la Fiorentina: tutto riprende dopo il grande spavento avvenuto 67 giorni prima. Bove questa volta è in panchina ad osservare la sua squadra. La gara contro l’Inter è stata un climax di emozioni, terminato con il netto 3-0 da parte della viola, che si è rilanciata ora per un posto in Champions League.

Palladino e la dedica a Bove

Il rapporto di Palladino con Bove è speciale e l’allenatore nel post partita lo ha dimostrato ai microfoni di Dazn: “Edoardo è parte della nostra quotidianità, è un pezzo di cuore, è sempre lì con noi, questa vittoria la dedichiamo a lui perché sentiva la partita in modo particolare”. Parole sincere così come il gesto di portarlo in panchina a seguire la partita con il resto della squadra. Comportamenti che fanno la differenza nel rapporto tra calciatori e tecnici.

Bove-Doveri. abbraccio strappalacrime

Nell’intervallo di Fiorentina-Inter, una scena catturata dalle telecamere ha emozionato tutti: Daniele Doveri ha abbracciato Bove nel tunnel. Un saluto bello e genuino da parte del direttore di gara che si era trovato a gestire la delicata situazione del malore lo scorso 1 dicembre. Da pianti di speranza a un sorriso per aver evitato il peggio. “Quella notte non ho dormito, in un campo da calcio questa è l’ultima cosa che ti aspetti. È stata un’esperienza umana che non voglio più ripetere“– aveva detto l’arbitro a Sportface.

I tifosi sostengono Bove

L’appoggio da parte dei tifosi non è mai mancato, a partire dai primi striscioni comparsi nei giorni successivi al malore. E anche sui social, tutti gli amanti del calcio hanno dato il proprio sostegno a Bove. E anche ieri in molti hanno regalato un minuto del loro tempo per il centrocampista: “Questa gara è storia, per il prima, per il durante e il dopo” – ha scritto un utente su X. “Evidentemente il destino era vedere il sorriso di Edoardo Bove e la gioia di festeggiare una serata così. Il calcio è di chi lo ama. E ci crede. Viva lo sport!”, si legge in un altro messaggio. Poi tanti i cuori sotto i vari post. Tutti per Bove. Una vittoria per lui.