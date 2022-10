Fiorentina, Italiano: ''Abbiamo bisogno di fare punti''

21-10-2022 20:39

I primi due mesi di campionato per la Fiorentina non sono andati nel migliore dei modi. Appena dieci punti conquistati in dieci giornate di Serie A con soltanto due partite vinte. E ora per la squadra di Vincenzo Italiano è arrivato il grande appuntamento contro l’Inter di Simone Inzaghi nel match del sabato sera.

L’allenatore viola ha parlato così in conferenza stampa: ”Ci aspetta una partita difficilissima, contro una delle squadre più forti. Ma abbiamo bisogno di riprendere a fare punti – così Italiano -. Servirà una prestazione attenta e intensa, dovremo cercare di sfruttare quel che l’Inter ci concederà”.

Sono attesi 35mila tifosi al Franchi: ”La loro spinta ci darà forza e carica, faremo di tutto per festeggiare a fine partita – ha detto Italiano a riguardo -. Finora in campionato abbiamo fatto fatica, adesso dobbiamo cercare di accelerare e riprenderci ciò che abbiamo lasciato per strada”.