Fiorentina, Italiano: "Avevamo bisogno di una vittoria così"

I viola hanno travolto il Braga per 4-0

16-02-2023 21:44

Strepitosa vittoria della Fiorentina in Conference League contro i portoghesi del Braga, piegati per 4-0: il tecnico dei viola Italiano dopo il match si è complimentato con i suoi.

“Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia, in questo momento abbiamo bisogno di loro e stasera ci hanno trascinato con le loro reti. Questa è una vittoria importante per come è arrivata, ci prendiamo questo bel vantaggio in vista del ritorno”.

Per Jovic una bella doppietta: “Tutti i ragazzi hanno capito che bisogna dare qualcosa in più, stasera era una gara importante e l’abbiamo interpretata benissimo. Ruoto gli attaccanti per fargli trovare autostima, bene Luka e anche Arthur da subentrato. Avevamo bisogno di questa vittoria. Jovic ha ritrovato il sorriso? I gol fanno miracoli, è quello che ci sta mancando. Adesso dobbiamo trovare continuità in campionato”.