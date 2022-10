16-10-2022 15:48

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare il posticipo di domani sera al Via del Mare contro il Lecce, match che chiuderà il programma della decima giornata di Serie A Tim.

La Fiorentina ha vinto entrambe le ultime due trasferte al Via del Mare contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva ottenuto soltanto una vittoria nelle 12 gare (6N, 5P) giocate in casa dei salentini nel massimo torneo.

Queste le parole di Italiano:

“Il successo di giovedì contro gli Hearts in Conference League ci serviva e ora serve sfruttare quello che ci lascia in termini di vibrazioni positive. Spero che i giocatori reagiscano in Serie A come Coppa e provino a iniziare a correre pure in Serie A. Serve aumentare il ritmo e la qualità cominciando a gestire bene le gare fino alla fine, essendo molto più attenti e avere quel fuoco che serve a tutte compagini, specialmente lontano dal Franchi. Le palle ferme sono fondamentali, possono servire a sbloccare gare complicate. Tante volte abbiamo subito questa cosa, invece giovedì ci siamo andati in vantaggio: finalmente”.

E poi sul Lecce di Baroni:

“Sarà una gara complicata. Sono veloci e bravi in attacco, difensivamente servirà stare attenti. Il Lecce corre tanto, è una formazione pericolosa dato che ha entusiasmo e grande ritmo al Via del Mare. Serve giocare con concentrazione e con voglia di ripartire e aumentare il ritmo anche in campionato. Manca un mese alla pausa per i Mondiali, ci sono otto partite da giocare con enorme spirito e sacrificio. Tra Conference e campionato dobbiamo spingere e fare punti: se giochi bene e fai le cose come si deve, i risultati li ottieni”.