Fiorentina, Italiano: "Con la Roma sarà per noi molto difficile"

14-01-2023 17:44

Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia è tempo della prima partita del 2023 lontana dal Franchi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, pronta a sfidare nel posticipo la Roma all’Olimpico. Queste le parole sui giallorossi di José Mourinho dell’allenatore viola nella conferenza stampa della vigilia: “La Roma è una squadra forte, piena di talento, per noi domani sarà un banco di prova di difficoltà elevatissima”.

Italiano ha così aggiunto: “Ci aspetta una gara tosta per cui ci servirà la massima attenzione, ma ho visto i miei ragazzi carichi e concentrati. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e speriamo domani di riuscire a mettere tutto in campo”. Non sarà una gara facile per la Fiorentina, che dovrà fare a meno di quattro giocatori importanti, infortunati, come Cabral, Sottil, Martinez Quarta e Mandragora.