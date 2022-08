Fiorentina, Italiano: "Contro il Twente ci giochiamo tanto"

24-08-2022 18:22

È la vigilia del giorno più importante in casa Fiorentina, quello del ritorno dei playoff di Conference League contro gli olandesi del Twente. Dopo il 2-1 di Firenze il club viola vuole conquistare l’accesso alla fase a gironi e Vincenzo Italiano ne ha parlato in conferenza stampa: ”È normale che ci sia pressione perché domani ci giochiamo tanto, è come una finale. Quindi è importantissima per il futuro di tutti noi”.

”Al momento abbiamo solo l’1% di possibilità in più rispetto ai nostri avversari di superare il turno ed è legato al gol di vantaggio – ha aggiunto lo stesso Italiano -. Sappiamo che troveremo un ambiente caldo, serviranno massima attenzione e qualità”. Tornerà a disposizione Igor, dopo l’infortunio muscolare.